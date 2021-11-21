404 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

21.11.2021 [Общество]

В Вологодской области за сутки выявлено 404 новых случая заболевания коронавирусом. 346 человек выздоровели, 11 умерли. Такие данные 21 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 86 584 пациентам. Большая часть из них — 76 325 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2456 человек.

В целом по России за сутки COVID-19 выявили у 36 970 человек. 32 504 пациента выздоровели, 1252 умерли.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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