Виновник ДТП с двумя погибшими в Бабушкинском районе получил 2,5 года колонии

В Бабушкинском районе суд вынес приговор 68-летнему водителю КамАЗа, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшему по неосторожности смерть двух человек.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла на автодороге Тотьма-Никольск утром 2 февраля 2021 года. Поворачивая, подсудимый не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «Лада Гранта». При этом водитель «Гранты» также нарушал ПДД, двигаясь со скоростью не менее 100 км/ч при разрешённой на данном участке скорости не более 40 км/ч.

В результате ДТП 34-летний водитель «Лады» и его 32-летняя пассажирка — бывшая супруга — погибли. Пятилетний сын погибших, который тоже был в машине, получил травмы.

«В отношении водителя LADA Granta вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с его смертью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

«По его словам, при повороте на второстепенную дорогу он увидел, что с угора движется легковая автомашина и решил, что успеет повернуть. Во время маневра почувствовал удар. Он подбежал к автомашине, услышал плач. Достал из машины мальчика и унес его к себе домой. У ребенка была ссадина и кровь на голове. После чего он позвонил супруге, которая вызвала скорую и полицию. В автомашине также находились мужчина и женщина, которые не подавали признаков жизни, они не были пристегнуты ремнями безопасности», — также говорится в сообщении.

С учётом смягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. В качестве компенсации морального вреда с него также взыскали с общей сложности 2 300 000 рублей в пользу потерпевшей стороны.

Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется защитником осуждённого.