Житель Харовска украл полтонны металлолома из одной скупки и сдал в другую

В Харовске полицейские раскрыли кражу лома с территории местной металлобазы. О пропаже заявил представитель организации.

Подозреваемым в хищении оказался 32-летний местный житель. Его задержали. Он рассказал, что ночью залез на территорию базы, собрал металл, перекинул его через забор и спрятал в кустах. На следующий день он приехал туда с другом, которому ничего не сказал о своих намерениях. Они погрузили лом в машину и отвезли в другую скупку. За 540 килограммов металла подозреваемый выручил около девяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.