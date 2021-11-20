Житель Харовска украл полтонны металлолома из одной скупки и сдал в другую

20.11.2021 [Происшествия]

В Харовске полицейские раскрыли кражу лома с территории местной металлобазы. О пропаже заявил представитель организации.

Подозреваемым в хищении оказался 32-летний местный житель. Его задержали. Он рассказал, что ночью залез на территорию базы, собрал металл, перекинул его через забор и спрятал в кустах. На следующий день он приехал туда с другом, которому ничего не сказал о своих намерениях. Они погрузили лом в машину и отвезли в другую скупку. За 540 килограммов металла подозреваемый выручил около девяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: кража, металлолом

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