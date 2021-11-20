В Череповце 37-летний мужчина пострадал из-за курения в постели

В Череповце 37-летний мужчина пострадал при пожаре в собственной квартире. Сообщение о возгорании на восьмом этаже дома на улице Ветеранов, 6 поступило 19 ноября в 17:36.

«Пожарными был вынесен из квартиры собственник и передан сотрудникам скорой помощи. Мужчина госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Четверо соседей пострадавшего эвакуировались из своих квартир самостоятельно. Площадь пожара составила полтора квадратных метра. Огнём повреждены кровать, и постельные принадлежности. Причина инцидента — неосторожность при курении.