В Череповце 37-летний мужчина пострадал из-за курения в постели

20.11.2021 [Происшествия]

В Череповце 37-летний мужчина пострадал при пожаре в собственной квартире. Сообщение о возгорании на восьмом этаже дома на улице Ветеранов, 6 поступило 19 ноября в 17:36.

«Пожарными был вынесен из квартиры собственник и передан сотрудникам скорой помощи. Мужчина госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Четверо соседей пострадавшего эвакуировались из своих квартир самостоятельно. Площадь пожара составила полтора квадратных метра. Огнём повреждены кровать, и постельные принадлежности. Причина инцидента — неосторожность при курении.

Тэги: пожар с пострадавшим, курение в постели
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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