Информация о череповецком маньяке оказалась фейком

Информация о череповецком маньяке в Зашекснинском районе, о котором сегодня писали многие региональные СМИ, не подтвердилась.

Как рассказали в региональном УМВД, подобные сообщения периодически появляются в соцсетях. Составляют их, как правило, боты. С помощью таких постов неизвестные люди просто хотят привлечь внимание.

«Мы постоянно мониторим соцсети и, если появляется подобная информация, доводим до сведения нарядам патрульно-постовой службы, которые отправляются на дежурство, чтобы они обратили внимание на подозрительных граждан, - пояснил начальник пресс – службы регионального УМВД Евгений Ворочалков. – Однако информация, как правило, не подтверждается.

Полицейские рассказали о подобном случае, который произошел несколько лет назад в Вологде. Тогда также появилось сообщение о подозрительном мужчине, который пристает к женщинам в районе улицы Трактористов. Информацию мгновенно передала одна из местных телевизионных компаний.

Спустя некоторое время в указанном районе женщина возвращалась вечером домой и увидела, как из кустов выходит мужчина с расстегнутыми штанами. Женщина закричала: «Маньяк!» и на шум тут же прибежали несколько мужчин, которые повалили подозрительного гражданина и сильно избили. Однако позже выяснилось, что «маньяк» - это обычный подвыпивший работяга, который возвращался с работы и зашел в кусты по нужде.

В ответ на вопрос: «С чего Вы взяли, что это маньяк?», женщина ответила, что видела информацию о нем по телевидению.