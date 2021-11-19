Информация о череповецком маньяке оказалась фейком

19.11.2021 [Общество]

Информация о череповецком маньяке в Зашекснинском районе, о котором сегодня писали многие региональные СМИ, не подтвердилась.

Как рассказали в региональном УМВД, подобные сообщения периодически появляются в соцсетях. Составляют их, как правило, боты. С помощью таких постов неизвестные люди просто хотят привлечь внимание.

«Мы постоянно мониторим соцсети и, если появляется подобная информация, доводим до сведения нарядам патрульно-постовой службы, которые отправляются на дежурство, чтобы они обратили внимание на подозрительных граждан, - пояснил начальник пресс – службы регионального УМВД Евгений Ворочалков. – Однако информация, как правило, не подтверждается.

Полицейские рассказали о подобном случае, который произошел несколько лет назад в Вологде. Тогда также появилось сообщение о подозрительном мужчине, который пристает к женщинам в районе улицы Трактористов. Информацию мгновенно передала одна из местных телевизионных компаний.

Спустя некоторое время в указанном районе женщина возвращалась вечером домой и увидела, как из кустов выходит мужчина с расстегнутыми штанами. Женщина закричала: «Маньяк!» и на шум тут же прибежали несколько мужчин, которые повалили подозрительного гражданина и сильно избили. Однако позже выяснилось, что «маньяк» - это обычный подвыпивший работяга, который возвращался с работы и зашел в кусты по нужде.  

В ответ на вопрос: «С чего Вы взяли, что это маньяк?», женщина ответила, что видела информацию о нем по телевидению.

 

Тэги: маньяк, соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
Прокуратура Вологды не нашла нарушений закона в Тик-Ток ролике мэра Вологды Сергея Воропанова

Похожие новости

В Череповце ищут «пухлого» мужчину с маниакальными наклонностями

Ориентировка на него появилась в Зашекснинском районе города

787
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Динамо-Вологда» вошло в TOP-6 лучших любительских футбольных команд России
Информация о череповецком маньяке оказалась фейком
Жители Вологодской области стали в два раза меньше жаловаться на дороги
Вузы Пензы и Самары подтвердили отсутствие высшего образование у детского омбудсмена
В Кириллове ремонтники украли электроплиты из здания пищеблока больницы
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

3039
0
19.11.2021 [БлогоVO]

Заявление лауреатов Нобелевской премии мира Михаила Сергеевича Горбачева и Дмитрия Андреевича Муратова

63
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

927
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика