В Кириллове ремонтники украли электроплиты из здания пищеблока больницы

В Кириллове полицейские раскрыли кражу электрических плит из здания пищеблока местной больницы.

О пропаже оборудования заявил завхоз учреждения. Сумма ущерба составила 59 853 рубля. Подозреваемыми в краже оказались 19-летний и 39-летний жители Белозерска — работники подрядной организации, которая занимается ремонтом здания.

«В беседе с полицейскими подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что похищенные электрические плиты сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги оплатили съемное жилье в Кириллове», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.