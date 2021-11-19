В Кириллове ремонтники украли электроплиты из здания пищеблока больницы

19.11.2021 [Происшествия]

В Кириллове полицейские раскрыли кражу электрических плит из здания пищеблока местной больницы.

О пропаже оборудования заявил завхоз учреждения. Сумма ущерба составила 59 853 рубля. Подозреваемыми в краже оказались 19-летний и 39-летний жители Белозерска — работники подрядной организации, которая занимается ремонтом здания.

«В беседе с полицейскими подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что похищенные электрические плиты сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги оплатили съемное жилье в Кириллове», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, больница
Фото пресс-службы областного УМВД

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