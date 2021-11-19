Главу поселения в Тотемском районе подозревают в незаконном приобретении электронных средств платежей

Глава сельского поселения Толшменское подозревается в незаконном приобретении электронных средств платежей.

Как установила проверка районной прокуратуры, в 2019 году подозреваемый попросил индивидуального предпринимателя предоставить ему доступ к его банковским счетам.

«В ответ на просьбу предприниматель сообщил главе поселения логин и пароль от мобильного приложения, с помощью чего злоумышленник в период с января по март 2020 года, составляя фиктивные контракты на поставку ПГС для ремонта дорожной сети, похитил бюджетные денежные средства в размере более 800 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В пресс-службе корреспонденту NewsVO также пояснили, что возбуждение других уголовных дел в отношении подозреваемого не исключается.

Ход и расследование дела поставлены на контроль прокуратурой Тотемского района.