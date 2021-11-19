Льготную ипотеку медики смогут получать в 2022 году

19.11.2021 [Общество]

Проект льготной ипотеки для медиков, разработанный администрацией Вологды, начал действовать в областной столице с 2021 года. Главная его задача – решить кадровый вопрос и привлечь на работу в медицинские учреждения города врачей из других регионов и выпускников медицинских вузов и колледжей.

«Собственное жилье – это весомый аргумент для специалиста, чтобы закрепиться в городе и отработать в медучреждении не только 5 лет, которые требуются по проекту, а, возможно, и больше. В этом году в программу уже вступили 12 медиков, трудоустроенных в больницы и поликлиники города.  Но вопрос все еще остается актуальным, поэтому программу продолжим и в 2022 году», - пояснил глава Вологды, председатель Правления вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников.

Участниками льготной ипотеки могут стать врачи различной специализации, медсестры, фельдшеры и так далее. Специалисту, вступившему в этот проект, компенсируется до 10 % от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса: до 300 тыс. рублей – работникам с детьми, до 200 тыс. рублей – для остальных. В течение последующих 5 лет медики будут получать поддержку города при оплате ипотеки: в первые 2,5 года субсидия составит 25 и 30 % от ежемесячной ипотечной выплаты для врачей без детей и с детьми соответственно, в оставшийся период - 50 % для обеих категорий.  Войдя в программу, специалист обязан отработать в учреждении не менее 5 лет, - сообщает пресс – служба городской администрации.

«В проект бюджета Вологды на 2022 год мы вновь заложили средства на льготную ипотеку медикам. Более того, по просьбам врачей с 2022 года предусмотрели и второй вариант – компенсация до 9000 рублей в месяц за найм жилья. То есть специалист может выбрать, какой из вариантов жилищной поддержки для него удобнее», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Такая мера поддержки, как компенсация за найм жилья предусмотрена и для педагогических работников, приехавших на работу в Вологду из других городов. На данный момент ее получают 66 специалистов.

Тэги: администрация Вологды, ипотека

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