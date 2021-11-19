Похолодание до -10 градусов обещают в ближайшие дни синоптики

В выходные дни произойдет перестройка погоды, что приведет к постепенному понижению температурного фона. В регион начнет поступать более холодный воздух, температуры в ночные и дневные часы станут устойчиво отрицательными.

Небольшой, но очень активный циклон, который принесет снегопады в Центральную Россию, будет смещаться западнее Вологодчины, а затем сместится центром на Москву. Поэтому сильного снега в нашем регионе, в отличие от Москвы, не ожидается, пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В субботу днем на западе и в центре значения дневных температур будут около 0 градусов.

«В воскресенье интенсивность осадков снизится, на фоне понижения температуры осадки уверенно перейдут в снег. Дневные температуры останутся слабо отрицательными», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

С наступления новой недели похолодание усилится, по-прежнему будет преобладать облачная с прояснениями погода, временами пойдет небольшой снег. В ночь на вторник на фоне роста давления, по предварительным данным, минимальные температуры местами опустятся до -10 градусов.