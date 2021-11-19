Вологодская область отправила в Болгарию и Германию почти 55 тонн грибов

Партию свежемороженых белых грибов общим весом в 15,8 тонн Вологодская область отправила в Болгарию только за октябрь этого года.

«Продукция прошла необходимые лабораторные исследования и была проверена инспекторами управления Россельхознадзора на соответствие всем фитосанитарным требования стран-импортеров», - сообщает пресс – служба ведомства.

По результатам контрольных мероприятий на грибы были выданы фитосанитарные сертификаты, с которыми продукция отправилась к месту назначения.

Всего за 2021 год из Вологодской области на экспорт было отправлено 54,4 тонны подосиновиков, подберезовиков, лисичек, белых, а также смесей лесных грибов. Продукция поставлялась в Германию и Болгарию.