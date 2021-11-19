В Череповце ищут пухлого мужчину с маниакальными наклонностями

19.11.2021 [Происшествия]

В Череповце неизвестный мужчина преследует женщин и наблюдает за детьми у территорий детских садов и школ. Как указано в ориентировке для сотрудников патрульно-постовой службы, «рост мужчины 190 сантиметров, плотного телосложения (пухлый), светлая шапка с полосами (не точно), черные брюки, черная куртка, черные ботинки».

При себе имеет маленький рюкзак для мелочей и скорее всего, есть нож. Возможно, именно этот человек со взглядом исподлобья предлагал конфеты детям у детского сада № 9 на Октябрьском проспекте, — сообщает GorodChe.

Мужчина был замечен в районе Тропы здоровья и улиц Любецкая, Городецкая и Наседкина. Возможно, у мужчины психические отклонения с маниакальными наклонностями. Период активности неизвестного — в вечернее время, до 23 часов.

Издание запросило подробности и подтверждение достоверности информации в УМВД по Вологодской области.

Тэги: маньяк, Череповец

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