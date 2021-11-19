Следователи установили личность мужчины, погибшего на пожаре в Грязовце

В Грязовце следователи установили личность мужчины, погибшего во время пожара в деревянном доме на улице Юбилейной.

«Им оказался 35-летний уроженец Архангельской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за преступления против личности и собственности, освободившийся из мест лишения свободы в начале 2021 года», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 16 ноября. Сообщение о возгорании поступило около девяти часов вечера. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.