Орден фронтовика вернули его дочери в Вологодской области

19.11.2021 [Общество]

Житель Вологды, пожелавший остаться неизвестным, передал вологодским поисковикам найденный им Орден Отечественной войны II степени. 

– Ответственное отношение к памяти – черта, к сожалению, присущая не всем. Радует, что вологжане, занимающиеся приборным поиском, все чаще принимают решения возвращать найденные награды родственникам, – говорят вологодские поисковики.

По номеру ордена они установили его владельца. Им оказался капитан Васюра Григорий Андреевич 1919 года рождения, который получил эту награду за обеспечение связью 69 стрелковой дивизии при форсировании Одера. 

На сайте Бессмертного полка они нашли страницу героя, которую ведет его дочь. Выяснилось, что дочь и внуки фронтовика живут в Череповце. Они рассказали, что награды их деда были украдены после войны.

В ближайшее время поисковики планируют передать орден родственникам. Так, спустя несколько десятков лет он вернётся в семью.
 

Тэги: поисковики, орден, клад, ВОВ

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