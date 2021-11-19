Экскурсия «Все болезни от дохтуров!» пройдет в Вологде 20 ноября

19.11.2021 [Культура]

Экскурсия «Все болезни от дохтуров!» пройдет в Вологде 20 ноября. 

– Как в булки вологжан попадали пуговицы? Куда утилизировать 270 пудов гнилой трески? Зачем гимназисты привязывали к кресту чеснок? Откуда берется холера и что есть при нервной болезни «мясонеедении»? Прогуляемся по городу, расскажем животрепещущие медицинские истории и найдем целых 10 путей избавления от эпидемии! – рассказывает в анонсе мероприятия экскурсовод Нина Смелкова.

Завершится экскурсия в музее Первой аптеки. 

– Именно там «услышим» голоса дореволюционных частнопрактикующих врачей, узнаем, почем здоровье народное, и соорудим достойное борьбы с Covid19 лекарство, – говорит Нина.

Подробнее об экскурсии можно узнать на странице. Участие по предварительной записи по ссылке. Количество мест ограничено.

Начало мероприятия в субботу, 20 ноября, в 14:00.

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Тэги: экскурсия, история, медицина, эпидемия

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