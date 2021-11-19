Череповецкий суд наказал супругов, из-за недосмотра которых ребенок выпал из окна

Мировой суд признал виновными череповецких супругов, из-за недосмотра которых пятилетний сын выпал из окна.

Как было установлено, вечером 18 июля 2021 года Элла и Алексей Ф. в квартире на улице Юбилейной Череповца не убрали игрушки у подоконника, оставили сына без присмотра и начали заниматься домашними делами. Мальчик встал на игрушки, взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него на улицу. В результате падения ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом стопы.

«Подсудимые признали, что причиной несчастного случая является их недосмотр. В содеянном раскаялись. Пояснили, что сын находился в больнице два дня, ножка у него зажила, он прошел лечение. После случившегося они все осмыслили, обсудили в семье и приняли решение установить замки на окна», - рассказали в объединенной пресс – службе судов области.

Суд приговорил каждого из супругов к 4 месяцам условного срока.

Приговор в законную силу не вступил.