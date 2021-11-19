«Магистраль» готовит технику к снегопадам

Более 100 единиц техники подготовлено ООО «Магистраль» для уборки улиц Вологды в зимний период. Компания приобрела дополнительно 2 самосвала для вывоза снега и 4 экскаватора-погрузчика, обновив часть машин.

«Техника для работы в зимний период подготовлена. Это 20 комбинированных дорожных машин, около 40 тракторов, 5 грейдеров для отрезки снеговых валов и расчистки второстепенных дорог, а также пескоразбрасыватели, снегопогрузчики и так далее. Для вывоза снега готовы задействовать до 40 самосвалов. Также у нас заключены соглашения на аренду техники, экскаваторов-погрузчиков и самосвалов со сторонними организациями. Будем использовать эту возможность в случае сильных снегопадов. Для ручной уборки города планируется задействовать до 130 человек», — рассказал главный инженер «Магистрали» Алексей Широпаев.

Крупногабаритная техника, как и в предыдущие годы, будет выходить на улицы преимущественно в ночное время. Сейчас специалисты посыпают дороги и тротуары противогололедными материалами. В переходный период используют соль, чтобы избежать лишней грязи на улицах. Для работы в зимние месяцы заготовлено15000 тонн песко-соляной смеси и 2500 тонн соли, — сообщает пресс — служба городской администрации.

«Уже в эти выходные по прогнозу погоды ожидается обильное выпадение осадков. Совместно с департаментом городского хозяйства и вологжанами мы будем контролировать ход уборки города. Напомню, если на каком либо-участке уборка выполняется некачественно, городские власти ее не оплачивают», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Компания «Магистраль» отвечает за содержание улично-дорожной сети и тротуаров. За уборку дворов ответственность несут управляющие компании и ТСЖ, территории у торговых центров должны приводить в порядок владельцы торговых точек.