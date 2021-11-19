Пассажирка «Лады» получила серьезные травмы в ДТП под Вологдой

19.11.2021 [Происшествия]

Пассажирка ВАЗ-2114 получила травмы в ДТП, которое произошло накануне на пересечении улицы Ананьинской и обхода Вологды. Происшествие случилось в седьмом часу вечера.

По информации ГИБДД, 26-летний водитель Шкоды Октавия, двигаясь по обходу в сторону Вологды, пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. Навстречу ему ехал ВАЗ-2114, который поворачивал в сторону улицы Ананьинской.

Шкода на скорости врезалась в правый бок отечественного автомобиля.

В результате травмы получила 37-летняя женщина, которая сидела на переднем пассажирском сидении ВАЗ. Женщина госпитализирована в областную клиническую больницу.

 

Тэги: ДТП, обход Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого

Похожие новости

Стали известны обстоятельства гибели подростка в ДТП в Тотемском районе

Происшествие случилось накануне на трассе Тотьма – Усть-Царева

1340
0

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса

На место происшествия выехало руководство регионального управления ГИБДД

6260
0

В Москве осудили виновницу ДТП, в котором погибли дети из Череповецкого района

Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения

1124
0

В Великоустюгском районе ВАЗ-2115 столкнулся с лесовозом

Водитель легковушки — 32-летняя женщина — госпитализирована

744
0

Водитель Mitsubishi ASX погиб в ДТП в Шекснинском районе

Авария случилась сегодня на трассе Шексна — Сизьма

2151
0

В Череповце «Форд Куга» собрал «змейку» из четырёх машин перед светофором

Инцидент произошёл на улице М. Горького утром 12 ноября

745
0

В Вологодском районе три человека пострадали при столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

ДТП произошло на 14 километре автодороги Кузнецовка — Большое село — Антоново днём 14 ноября

816
0

Появились подробности ДТП в Череповце, в котором водитель врезался в столб и скрылся

Выяснилось, что мужчина получил травмы и ушёл в лес. Там его пришлось искать с собакой.

1081
0

В Череповце водитель врезался в столб, бросил машину и скрылся с места ДТП

Спустя несколько часов он обратился в травмпункт

1359
0

В Вологде ищут водителя, сбившего пешехода на улице Чернышевского

Инцидент произошёл утром 8 ноября. Пострадавший госпитализирован.

1172
0

Четыре человека пострадали при столкновении двух отечественных «десяток» в Вологде

Авария случилась около полуночи на Московском шоссе

1138
0

ДТП с травмированной пенсионеркой в Белозерске попало на камеры видеонаблюдения

Водителя, совершившего аварию, сейчас ищут

1758
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Продолжается масштабная реставрация крупнейшего монастыря Европы – Кирилло-Белозерского монастыря
Череповецкий суд наказал супругов, из-за недосмотра которых ребенок выпал из окна
«Магистраль» готовит технику к снегопадам
Пассажирка «Лады» получила серьезные травмы в ДТП под Вологдой
Прокуратура заявила, что у "АкваЛайна" не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» завершил сезон на победной ноте.
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

2902
0
18.11.2021 [БлогоVO]

Вдруг комиссия скажет, что дорога прекрасная?

456
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

851
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика