Пассажирка «Лады» получила серьезные травмы в ДТП под Вологдой

Пассажирка ВАЗ-2114 получила травмы в ДТП, которое произошло накануне на пересечении улицы Ананьинской и обхода Вологды. Происшествие случилось в седьмом часу вечера.

По информации ГИБДД, 26-летний водитель Шкоды Октавия, двигаясь по обходу в сторону Вологды, пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. Навстречу ему ехал ВАЗ-2114, который поворачивал в сторону улицы Ананьинской.

Шкода на скорости врезалась в правый бок отечественного автомобиля.

В результате травмы получила 37-летняя женщина, которая сидела на переднем пассажирском сидении ВАЗ. Женщина госпитализирована в областную клиническую больницу.