Череповчанин убил соседку и ранил двух человек

В Череповце сегодня утром в доме на улице Устюженской произошла кровавая резня. 54-х летний житель дома в помещении общего пользования нанес множественные удары ножом двум соседкам — 46-ти и 34-х лет. Более молодой женщине удалось убежать в свою квартиру, где она вызвала полицию.

В это время ее брат выскочил на шум и попытался обезоружить нападавшего. Сам при этом также был ранен.

«От ранений 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия, вторая потерпевшая госпитализирована, ее брату оказана медицинская помощь», — сообщили в региональном управлении СК.

Следователи и следователи-криминалисты после осмотра места происшествия проводили сегодня неотложные следственные действия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины конфликта.