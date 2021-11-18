Череповчанин убил соседку и ранил двух человек

18.11.2021 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром в доме на улице Устюженской произошла кровавая резня. 54-х летний житель дома в помещении общего пользования нанес множественные удары ножом двум соседкам — 46-ти и 34-х лет. Более молодой женщине удалось убежать в свою квартиру, где она вызвала полицию.

В это время ее брат выскочил на шум и попытался обезоружить нападавшего. Сам при этом также был ранен.     

«От ранений 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия, вторая потерпевшая госпитализирована, ее брату оказана медицинская помощь», — сообщили в региональном управлении СК.

Следователи и следователи-криминалисты после осмотра места происшествия проводили сегодня неотложные следственные действия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины конфликта.

 

Тэги: убийство
Фото: региональное управление СК

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