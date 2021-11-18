Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» завершил сезон на победной ноте.

Футболисты череповецкой СШОР «Витязь» переиграли барнаульцев в утешительном матче за предпоследнее место кубка России по футболу среди любительских команд 3 лиги. Турнир завершается в Сочи.

Череповчане обыграли барнаульский «Темп» со счетом 5:2. Четыре мяча в составе победителей забил Степан Ашарин, ещё один гол на счёту Вадима Зубавленко.



Этим матчем ФК «Череповец — СШОР Витязь» завершил сезон, став серебряными призерами первенства и кубка МФФ «Золотое кольцо» и заняв 7 место из 8 команд на всероссийском уровне.