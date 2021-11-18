Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» завершил сезон на победной ноте.

18.11.2021 [Спорт]

Футболисты череповецкой СШОР «Витязь» переиграли барнаульцев в утешительном матче за предпоследнее место кубка России по футболу среди любительских команд 3 лиги. Турнир завершается в Сочи.

Череповчане обыграли барнаульский «Темп» со счетом 5:2. Четыре мяча в составе победителей забил Степан Ашарин, ещё один гол на счёту Вадима Зубавленко.

Этим матчем ФК «Череповец — СШОР Витязь» завершил сезон, став серебряными призерами первенства и кубка МФФ «Золотое кольцо» и заняв 7 место из 8 команд на всероссийском уровне.

Тэги: Футбол, СШОР Витязь

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

Похожие новости

«Динамо-Вологда» не смогло пробиться в полуфинал первенства России по футболу

Турнир среди любительских футбольных команд 3 лиги сейчас проходит в Сочи

897
0

Череповецкие футболисты одержали первую победу в финальном турнире кубка России

ФК «Череповец — СШОР Витязь» переиграл соперников из Пскова со счетом 2:1

378
0

Вологодское «Динамо» в меньшинстве сравняло счет в матче против ФК «Балашиха»

Игра прошла в рамках второго тура финального турнира первенства России по футболу среди любительских команд 3 лиги

552
0

Вологодское «Динамо» начало с победы борьбу в финале первенства среди любительских команд 3 лиги

Вологжане со счетом 1:0 обыграли чемпиона Сибири

1259
0

Футболист из Череповца Иван Сергеев вошёл в окончательный состав сборной России

Он примет участие в ближайших играх с Кипром и Хорватией

1352
0

Воспитанник череповецкого футбола вошел в расширенный состав Сборной России

Иван Сергеев попал в списки на решающие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 в Катаре

830
0

Вологодский футбольный клуб «Динамо» переходит в профессиональную лигу

В следующем сезоне «динамовцы» будут играть в профессиональной лиге

1166
0

Футболисты вологодского «Динамо» оформили «золотой дубль»

К чемпионству в первенстве МФФ «Золотое кольцо» вологжане добавили ещё и победу в Кубке

791
0

Перенесен домашний матч ФК «Череповец - СШОР Витязь» против кировского «Факела»

Встреча должна была состояться в среду, 6 октября

684
0

Сборная Вологодской области стала серебряным призером Всероссийских соревнований по юнифайд-футболу

Турнир прошел в Архангельской области с 23 по 26 сентября

1156
0

Футболисты вологодского «Динамо» в шаге от «золотого дубля» в этом сезоне

Вологжане уже завоевали золотые медали первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо»

641
0

ФК «Череповец - СШОР Витязь» досрочно взял серебро первенства «Золотое кольцо»

Накануне подопечные Владимира Голубинского разгромили ярославский «Шинник 2004» со счётом 7:1

756
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» завершил сезон на победной ноте.
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
Более половины россиян согласны с тем, что вакцинированные умирают от коронавируса реже
Череповчанин убил соседку и ранил двух человек
В Череповце из-за вандалов вместо космической капсулы установили арт-объект в виде земного шара
Умер актёр Игорь Савочкин
Лед на реке Вологде начнет формироваться в первой декаде декабря
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

2770
0
18.11.2021 [БлогоVO]

Вдруг комиссия скажет, что дорога прекрасная?

210
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

768
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика