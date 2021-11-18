Более половины россиян согласны с тем, что вакцинированные умирают от коронавируса реже

ВЦИОМ провел опрос, посвященный вакцинации. Как выяснилось, почти две трети россиян (64%) опасаются, что они или их близкие могут заболеть коронавирусом, 14% уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких, 13% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится. Только 6% пока не задумывались над этим вопросом.

Треть опрошенных россиян (35%) уже сделали прививку (по данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 ноября, коллективный иммунитет составляет в России 49%). 31% сделали бы себе прививку от коронавируса вакциной российского производства, 30% не стали бы делать себе такую прививку.

Две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что, даже сделав прививку от коронавируса, можно заразиться инфекцией, но вакцинированные переносят коронавирус намного легче тех, кто не сделал прививку, 27% с этим не согласны.

Также более половины россиян (61%) согласны с тем, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку.

Почти две трети россиян (64%) уверены, что призывы отказаться от вакцинации — значит, подвергать их жизнь и здоровье опасности. 27% россиян так не считают.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.