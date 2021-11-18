Лед на реке Вологде начнет формироваться в первой декаде декабря

Уже в первой декаде на реке Вологде начнет формироваться лед. Таков предварительный прогноз сотрудников филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В преддверии зимнего сезона в областном центре начали устанавливать аншлаги с предупреждением о запрете выхода на лёд. Информационные таблички установлены спасателями по берегам рек Вологда и Тошня.

«Предупреждающие знаки выставлены в опасных местах, где граждане, подвергая себя большой опасности, в период ледостава пересекают реку. Это территория у Красного моста, Соборной горки, Октябрьского моста, моста 800-летия, рядом с улицей Луговая и другими. Аншлаги установлены также на берегах прудов, расположенных в Кремлевском саду, парке Ветеранов, Фрязиновском и Ковыринском парках, по улицам Дзержинского, Строителей, Ананьинской», — рассказал руководитель центра гражданской защиты населения Вологды Олег Пономарев.

Официальный запрет выхода на лед будет действовать с 22 ноября — даты закрытия навигации и до того момента, когда толщина льда достигнет 7 см, — сообщает пресс — служба администрации города.

Нарушителей запрета выхода на лед будут привлекать к административной ответственности, размер штрафа — от 1000 до 3000 рублей. Также родителям стоит быть внимательнее и следить за детьми.