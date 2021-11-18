Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на чемпионате России по плаванию в «коротких» бассейнах (25 м).

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 16 по 21 ноября и являются отбором на чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ) в декабре этого года.

Вологодскую область на турнире представляют воспитанники тренера Андрея Алёшина — Анастасия Маркова, Иван Киселёв и Данил Бакай.

Анастасия Маркова взяла золото на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2:06,45, чем гарантировала себе место в сборной России на грядущий ЧМ. Также Анастасия обновила рекорд Вологодской области на дистанции 200 метров вольным стилем — 2:00,69.

Личные рекорды установили и два других вологодских спортсмена. Иван Киселёв на дистанции 100 метров брассом показал результат — 1:02.06. Данил Бакай преодолел 100 метров брассом за 1:04.87.