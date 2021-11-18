Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию

18.11.2021 [Спорт]

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на чемпионате России по плаванию в «коротких» бассейнах (25 м).

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 16 по 21 ноября и являются отбором на чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ) в декабре этого года.

Вологодскую область на турнире представляют воспитанники тренера Андрея Алёшина — Анастасия Маркова, Иван Киселёв и Данил Бакай.

Анастасия Маркова взяла золото на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2:06,45,  чем гарантировала себе место в сборной России на грядущий ЧМ. Также Анастасия обновила рекорд Вологодской области на дистанции 200 метров вольным стилем — 2:00,69.

Личные рекорды установили и два других вологодских спортсмена. Иван Киселёв на дистанции 100 метров брассом показал результат — 1:02.06. Данил Бакай преодолел 100 метров брассом за 1:04.87.

 

Тэги: плавание, чемпионат России
Фото Алексея Савченко (Russportimage)

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

Похожие новости

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро этапа кубка мира FINA по плаванию

При этом Анастасия установила новый юношеский рекорд России

785
0

2,9 млн рублей выделили из бюджета Вологды на занятия для второклассников в бассейнах

Занятия организуют еженедельно, курс рассчитан на 15 уроков для юных вологжан

701
0

Еще две медали завоевала вологжанка Анастасия Маркова на Чемпионате Европы по плаванию

Это "золото" и "бронза"

726
0

Вологжанка Анастасия Маркова стала чемпионкой Европы по плаванию среди молодежи

Первенство Европы по плаванию среди молодежи, в котором принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет, проходит в Риме с 6 по 11 июля

1021
0

Шесть медалей завоевал череповчанин Александр Беляев на всероссийских соревнованиях по плаванию

Соревнования проводились среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

748
0

Вологжанка Анастасия Маркова войдет в юношескую сборную России по плаванию

Она примет участие в Первенстве Европы

987
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро международного турнира по плаванию

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря

886
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро Чемпионата России по плаванию

На дорожки бассейна для участия в национальном старте вышли более 500 сильнейших российских пловцов

1043
0

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Чемпионате России по плаванию

Соревнования проходят в Казани

908
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала бронзу Международных соревнований по плаванию

"Кубок Владимира Сальникова" состоялся в Санкт-Петербурге

1355
0

Центр плавания для новорожденных открыли в Череповце

В нем смонтированы две плавательные чаши общей площадью 8 квадратных метров

1669
0

Три медали завоевала вологжанка Анастасия Маркова на всероссийских соревнованиях по плаванию

В турнире "Резервы России" приняли участие более 700 спортсменов из 67 регионов страны

1644
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В детсадах и школах Вологды разрешили проводить новогодние ёлки
Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию
Потерявшихся в Абхазии жителей Вологды нашли живыми и здоровыми
В день рождения Деда Мороза открылось ежедневное пригородное сообщение Ядриха - Великий Устюг
Скончался последний тотемский ветеран Великой Отечественной войны
Одышка, нарушение ритма сердца и сниженная переносимость нагрузок после коронавируса – повод показаться врачу-кардиологу
В Вологодской области повторен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

2682
0
17.11.2021 [БлогоVO]

Еще один дизайн-проект современного общественного пространства

532
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

713
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика