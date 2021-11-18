Скончался последний тотемский ветеран Великой Отечественной войны

В Тотемском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Иван Яковлевич Завгородний, сообщает официальный сайт администрации района. Ему было 95 лет.

«Иван Яковлевич ушёл на войну в ноябре 1943-го в 17 лет. Служил в должности тракториста инженерно-технической роты на военном аэродроме Кольского полуострова. Принимал участие в боевых действиях, демобилизован в сентябре 1945 года, когда состояние здоровья не позволило продолжать военную службу» — говорится в сообщении.

За храбрость, стойкость и мужество Завгородний был награждён Орденом Отечественной II степени, а также медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».

Уже на пенсии Иван Яковлевич работал дежурным на электростанции. Администрация и муниципальное собрание района выразили соболезнования родным и близким ветерана.