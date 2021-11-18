Утилизация биологических отходов на рыбном предприятии в Вологодском районе производилась с нарушениями

18.11.2021 [Происшествия]

Прокуратура Вологодского района выявила нарушения в работе рыболовецкой артели в селе Куркино Вологодского района. Предприятие занимается разведением рыб осетровых пород и производством черной икры. 

– В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что утилизация биологических отходов объектов аквакультуры производилась на предприятии в нарушение Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ, – сообщила помощник прокурора района Дарья Черемисина сетевому изданию «Маяк-Вологда»

Нарушения заключались в том, что утилизация на предприятии не была организована должным образом, не был заключен договор со специализированной организацией, которая занимается утилизацией.

По фактам выявленных нарушений районная прокуратура внесла в адрес руководства артели представление.

Сообщается, что руководство предприятия привлекло к дисциплинарной ответственности ответственного работника и устранило все нарушения в полном объёме. 

Тэги: рыба, производство, нарушения, прокуратура, Куркино, Вологодский район

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