В Череповце водитель проехал на «красный» перед машиной Росгвардии

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего водителя «Форд Фокус», нарушившего ПДД.

На перекрёстке с улицей Комсомольской он проехал на «красный» перед машиной росгвардейцев. На следующем перекрёстке он вновь проехал на запрещающий сигнал светофора и создал аварийную ситуацию.

«Молодой человек пояснил свой стиль вождения тем, что не хотел опоздать на день рождения друзей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.