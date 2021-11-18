В Череповце водитель проехал на «красный» перед машиной Росгвардии

18.11.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего водителя «Форд Фокус», нарушившего ПДД.

На перекрёстке с улицей Комсомольской он проехал на «красный» перед машиной росгвардейцев. На следующем перекрёстке он вновь проехал на запрещающий сигнал светофора и создал аварийную ситуацию.

«Молодой человек пояснил свой стиль вождения тем, что не хотел опоздать на день рождения друзей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: ПДД, нарушение, Росгвардия

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