Житель Кич-Городецкого района убил сожительницу и пошел к друзьям

В Кич-Городецком районе 49-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве сожительницы.

Как предполагает следствие, вечером 14 ноября у себя дома в одном из сел Кич-Городецкого района подозреваемый пил водку со своей сожительницей. В ходе ссоры он нанес ей удар ножом.

«Мужчина не стал вызывать пострадавшей скорую медицинскую помощь и утром следующего дня ушел к знакомым, выкинув орудие преступления. От причиненного ранения 40-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия», — пояснили в областном управлении СК.

Тело женщины обнаружили ее родственники, которые вызвали врача и сообщили о преступлении в полицию. Сожитель погибшей задержан. Он не стал отрицать свою причастность к убийству.

Обстоятельства преступления уточняются.