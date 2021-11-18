Хоккеисты череповецкой «Северстали» уезжают с победой из Минска

18.11.2021 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» переиграли минскую команду «Динамо» на их площадке. Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. Череповчане во втором периоде дважды выходили вперёд — 1:0 и 2:1 после голов Ивана Емеца и Николая Тимашова, но на второй семнадцатиминутный перерыв ушли, уступая хозяевам — 2:3.

В третьем периоде Даниил Вовченко после броска от синей линии удачно поработал перед воротами Алексея Колосова и сравнял счёт — 3:3.

Этот гол нападающего «Северстали» перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии после матчевых буллитов победу «желто-черным»» принес точный бросок всё того же Вовченко — 4:3.

«Функционально мы были готовы лучше соперника. В движении выигрывали, много создавали моментов, за счёт этого и много большинства получили. К сожалению, и большинство всё растранжирили, и голы сами себе привозили. За победу ребятам, конечно, спасибо. Молодцы, выиграли у прямого конкурента, но игрой доволен только в третьем периоде. Я считаю, сыграли очень солидно, несмотря на то, что проигрывали», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане набирают 37 очков в 28 играх и занимают 5-ю строчку Западной конференции КХЛ. В следующем матче «сталевары» примут у себя дома казахстанский «Барыс». Матч пройдет 20 ноября.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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