В России создали эффективный препарат от коронавируса

17.11.2021 [Общество]

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19. Высокоэффективный препарат на основе моноклональных антител, «обезвреживающий» коронавирус SARS-CoV-2, в том числе его вариант «дельта», разработали специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН совместно с другими отечественными научными коллективами», — заявил директор института академик Александр Макаров.

О разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным, ученые сообщили еще год назад, — сообщает РИА Новости.

Использование этой тест-системы учеными ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН помогло «разработать лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты», добавил Макаров.

Высокая эффективность нового препарата, по словам ученых, доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных.

Подобранная доза антител снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон».

 

Тэги: коронавирус, препарат
Сюжет: Пандемия коронавируса

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