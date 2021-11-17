​​Вологда готова к встрече морозов

17.11.2021 [Общество]

Вологда получила паспорт готовности города к зиме. По приказу Министерства энергетики комиссия проверяет готовность потребителей, работу всех теплоснабжающих организаций и только после этого выносится решение по общей готовности города. Об этом рассказал мэр города Сергей Воропанов.

«Вывод комиссии — город готов встречать зимние холода. Были у нас некоторые опасения относительно котельной на ПЗ, где год назад произошел взрыв, но предприятие справилось. Восстановили кирпичную 55-метровую дымовую трубу, смонтировали два газохода. Все работает, — рассказал мэр Вологды на своей страничке в Телеграм-канале „Телега мэра“. — Ждем сюрпризов от ТГК-2. В прошлую зиму тренировали жителей Бывалово, Можайского и городские службы 6 раз. Надеемся, выводы сделали».

В городе силами АО «Вологдагортеплосеть» приведено в порядок 8 км теплотрассы (всего предприятие обслуживает 325 км). Кроме того, специалисты устранили 200 дефектов на теплосетях после гидравлических испытаний.

Тэги: котельные, ЖКХ

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