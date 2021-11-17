Студент из Архангельска продал жителю Вытегорского района несуществующий телефон

В Вытегорском районе полицейские раскрыли мошенничество в отношении жителя посёлка Депо.

Потерпевший рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже телефона. Он договорился с продавцом о покупке и тот сказал, что отправит гаджет почтой, когда получит деньги. Мужчина перевёл на указанный собеседником счёт 3900 рублей, но так и не получил посылку, а продавец перестал выходить на связь.

«Злоумышленником оказался ранее несудимый житель Архангельска 2002 г. р. Оперативники выехали в служебную командировку и задержали молодого человека. В беседе с дознавателем мужчина дал признательные показания, пояснив, что на вырученные деньги приобрел себе новый телефон», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 19-летнего подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ему грозит до двух лет лишения свободы.