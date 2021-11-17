«Динамо-Вологда» не смогло пробиться в полуфинал первенства России по футболу

В решающем матче за выход из группы вологжане уступили московскому «Росичу» — 1:3.

«Сине-белые» открыли счёт уже на 6 минуте. Мяч в ворота москвичей забил Семен Финашин.

Во втором тайме "динамовец" Александр Платонов срезал мяч в свои ворота. Затем в течении четырех минут — с 72-й по 76-ю москвичи ещё дважды поразили ворота вологжан.

«Динамо-Вологда» в полуфинале первенства набрало 4 очка в трех играх, заняв третье место в своей группе. 19 ноября вологжане сыграют в «утешительном финале» за 5 место.