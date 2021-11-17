В Вологодской области увеличат денежное содержание детей – сирот в семьях

Депутаты фракции «Единая Россия» начали реализацию народной программы в Вологодской области. Один из её пунктов — законодательная инициатива в защиту сирот.

По словам председателя ЗСО, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Луценко летом было проведено более 30 отраслевых круглых столов по сбору предложений в народную программу.

«На круглом столе, посвящённом реализации проекта „Крепкая семья“, прозвучало предложение об увеличении суммы средств на содержание детей-сирот, которые воспитываются в приёмных семьях. Надо сказать, что сегодня такая мера поддержки существует, она составляет 10 105 рублей. Объём выплат введён с 1 января 2018 года, и с тех пор не менялся, — сказал Андрей Луценко. — Очевидно, возникла острая потребность в увеличении соответствующей поддержки наших детей. По итогам обсуждения этот вопрос, как один из приоритетных, включён в народную программу».

Спикер областного парламента подчеркнул, что депутаты уже разработали соответствующий законопроект. Суть его сводится к тому, чтобы денежные выплаты таким семьям предоставлять ежемесячно в размере величины прожиточного минимума для детей.

Так, в нынешнем году год величина прожиточного минимума в Вологодской области на детей составляет 11 732 рубля. На 2022 год его размер составит 12 201 рубль.

Известно, что на 1 октября 2021 года в семьях опекунов (попечителей) проживает 3461 подопечный ребенок.

«Объём дополнительных средств составляет 87 млн. рублей из регионального бюджета. Считаем, что эта инициатива крайне важна для вологжан, — резюмировал Андрей Луценко. — Готовы будем вынести соответствующий законопроект на декабрьскую сессию для рассмотрения и голосования».

Как отметил губернатор области Олег Кувшинников, стратегия по поэтапному снижению социального сиротства, которую регион выбрал в 2012 году, дала свои результаты: 88,5% от общего количества детей-сирот уже воспитываются в семьях.