Министров будут пускать в здание Госдумы по QR-кодам

17.11.2021 [Общество]

Только привитых представителей министерств должно направлять в Госдуму правительство РФ. Об этом сегодня заявил лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Когда правительство предлагает своих докладчиков, нужно, чтобы обязательно приходили в здание Государственной Думы только привитые. Непривитых мы тоже не должны допускать сюда», — сказал депутат.

Как пишет «Парламентская газета», спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение Жириновского и напомнил о внесённых правительством законопроектах о введении обязательных QR-кодов.

«Мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие», — сказал Володин.

Также Володин обратился к аппарату нижней палаты парламента с просьбой распространить подобное решение в рамках пропускной системы не только для входа в зал пленарных заседаний, но и на заседания комитетов.

Тэги: госдума, QR-коды

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