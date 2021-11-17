Министров будут пускать в здание Госдумы по QR-кодам

Только привитых представителей министерств должно направлять в Госдуму правительство РФ. Об этом сегодня заявил лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Когда правительство предлагает своих докладчиков, нужно, чтобы обязательно приходили в здание Государственной Думы только привитые. Непривитых мы тоже не должны допускать сюда», — сказал депутат.

Как пишет «Парламентская газета», спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение Жириновского и напомнил о внесённых правительством законопроектах о введении обязательных QR-кодов.

«Мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие», — сказал Володин.

Также Володин обратился к аппарату нижней палаты парламента с просьбой распространить подобное решение в рамках пропускной системы не только для входа в зал пленарных заседаний, но и на заседания комитетов.