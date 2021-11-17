В Вологде лжепереписчица из Вельска украла у пенсионерки 150 тысяч рублей

17.11.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 31-летнюю жительницу Вельска, подозреваемую в краже из квартиры 75-летней пенсионерки.

Потерпевшая рассказала, что к ней домой пришла женщина, которая представилась переписчицей. Она задала пенсионерке вопросы, заполнила бумаги и ушла.

«Проводив её, вологжанка зашла в комнату и увидела на полу сверток бумаги, в котором она хранила деньги. Заглянув в комод, и, обнаружив пропажу денег, женщина позвонила своему сыну и вызвала полицию. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Спустя несколько минут женщина вернулась, объяснив это тем, что забыла какие-то вещи. Сын пострадавшей закрыл её в комнате и удерживал там до приезда полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, обман пенсионеров, перепись

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