В областном центре определились с датой проведения полумарафона «Бегущая Вологда»

17.11.2021 [Спорт]

В воскресенье, 5 декабря, вологжане и гости города смогут принять участие в забеге по исторической части Вологды. В рамках полумарафона «Бегущая Вологда» подготовлено 6 разных маршрутов. Организатором выступает Вологодский спортивный союз при поддержке областного департамента физкультуры и спорта и администрации города.

«В Вологде полумарафон «Бегущая Вологда» проходит с 2017 года. За это время в забеге поучаствовали более 3 тысяч человек. В этом году для участников будут подготовлены как взрослые, так и детские дистанции: на 300 м (для детей от 2 лет), 600 м, 5 км, 10 км, 21,1 км, отдельно уже второй год на дистанции 5 км будут соревноваться и любители скандинавской ходьбы. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм и требований Роспотребнадзора», - цитирует пресс – служба администрации города начальника управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрия Жиобакаса.

В рамках мероприятия пройдёт и традиционный забег «Безграничных возможностей» для участников с ОВЗ. Планируется, что впервые к нему присоединятся люди с нарушением зрения. Помогать им в прохождении дистанции будут опытные спортсмены.

Принять участие в полумарафоне «Бегущая Вологда» можно, зарегистрировавшись на сайте до 3 декабря включительно. Там же размещена информация о стоимости участия.

4 декабря с 11:00 до 20:00 по адресу: ул. Пречистенская набережная, 44, СКК «Спектр» можно будет получить стартовый пакет, в который включены номер, талон на горячее питание; подарки от партнеров и памятка участника. Приезжим участникам и гостям города выдавать стартовые наборы будут в день забега с 8.00 до 8.30. Кроме стартового пакета каждому участнику забега полагается диплом участника (в электронной форме), медаль финишера (на финише при условии прохождения дистанции в установленное время, индивидуальный электронный хронометраж (только для участников забегов на 5 км, 10 км и 21,1 км). Также организаторами предусмотрено горячее питание на трассе (за исключением детских забегов), первая медицинская помощь (при необходимости), теплые раздевалки, душ и камеры хранения.

Непосредственно сам марафон состоится 5 декабря с 8.00 до 14.00. С 9.00 до 10.00 стартуют детские забеги, взрослые участники начнут соревноваться в 11.00. На все время мероприятия ограничат движение транспорта по улицам, где будет пролегать маршрут. Их список сейчас формируется и будет объявлен позднее.

По итогу забега участники, занявшие призовые места в каждой категории, награждают медалями, дипломами и ценными подарками.

Тэги: администрация Вологды, полумарафон

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