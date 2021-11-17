Пенсионер из Харовского района пять лет пользовался купленными по объявлению в газете правами

В Харовском районе суд вынес приговор 72-летнему местному жителю, признанному виновным в использовании заведомо подложного документа.

По материалам дела, летом 2016 года подсудимый заказал водительское удостоверение категории «B» на своё имя, позвонив по номеру, указанному в объявлении из газеты «Городок».

«Поддельное водительское удостоверение он хранил и использовал с сентября 2016 года по 14:00 17 августа 2021 года, когда предъявил его с целью замены старшему государственному инспектору БДД ОГИБДД МО МВД России „Харовский“. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение изготовлено не предприятием Гознак», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину, дело слушалось в особом порядке. Ему назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.