Пенсионер из Харовского района пять лет пользовался купленными по объявлению в газете правами

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17.11.2021 [Происшествия]

В Харовском районе суд вынес приговор 72-летнему местному жителю, признанному виновным в использовании заведомо подложного документа.

По материалам дела, летом 2016 года подсудимый заказал водительское удостоверение категории «B» на своё имя, позвонив по номеру, указанному в объявлении из газеты «Городок».

«Поддельное водительское удостоверение он хранил и использовал с сентября 2016 года по 14:00 17 августа 2021 года, когда предъявил его с целью замены старшему государственному инспектору БДД ОГИБДД МО МВД России „Харовский“. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение изготовлено не предприятием Гознак», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину, дело слушалось в особом порядке. Ему назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: поддельные документы, водительские права, пенсионер, приговор

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