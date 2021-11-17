В Вологодской области вновь более 400 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 404 новых случаев коронавирусной инфекции. 353 человека выздоровели, десять человек умерли. Такие данные 17 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Несмотря на то, что в целом в России количество смертей от COVID за сутки увеличилось (статистика сообщает о 1247 умерших), в Вологодской области этот показатель снизился почти в 2 раза (16 ноября в списках умерших было 18 человек).

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 84 953 пациентам. Большая часть из них — 74 880 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 395 человек.