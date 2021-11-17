Реставратор из Кирилло-Белозерского музея выиграла конкурс фонда Владимира Потанина

Художник-реставратор Лидия Кононова из Кирилло-Белозерского музея-заповедника стала победителем в номинации «Индивидуальная траектория» в конкурсе «Музейный десант», который проводит благотворительный фонд Владимира Потанина.

Лидия Кононова работает реставратором в музее в Кириллове три года. За это время она отреставрировала более 50 музейных предметов, составила обширные исторические справки по данным памятникам с уточнением их атрибуции, а также была награждена серебряным знаком отличия Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО».

В качестве приза за победу в конкурсе благотворительного фонда Лидия пройдёт стажировку в Государственном Русском музее. После этого она сможет проводить реставрационные работы на предметах церковного обихода из бисера, заниматься реставрацией вееров и предметов с текстами, написанными чернилами, относящимися к XIV–XVII веку, которые ранее не мог отреставрировать никто. Планируется, что впоследствии именно она, благодаря приобретенным техникам, сможет привести в экспозиционный вид редкие памятники искусства, сообщает пресс-служба музея.

– В залах музея представлены предметы старообрядческой культуры, памятники древнерусского искусства из монастырских и приходских храмов, лицевое и орнаментальное шитьё, предметы декоративно-прикладного искусства. Среди них – народные ткани, датированные XVIII-XX веками – воротушки, сарафаны, полотенца, казачки, веера, кокошники, проставки; церковные ткани XIV-XIX веков – покровцы, пелены, плащаницы, антиминсы, поручи, стихари, облачения, набедренники, воздуха – рассказывает Лидия Кононова. – Из всего объема хранящихся в музее предметов декоративно-прикладного искусства из текстиля за последние четыре года отреставрировано более 100 предметов в музейной мастерской реставрации тканей. Концепцией музея предполагается расширение экспозиционных площадей, что потребует значительной активизации реставрационных работ с музейными предметами из текстиля. И я очень рада, что мне посчастливится пройти стажировку в одном их лучших музеев страны, изучить опыт коллег в деле сохранения редких предметов, узнать новые методики в реставрации предметов церковного обихода, вееров, а затем – внедрить эти практики уже в своей работе.

В этом видео, записанном музеем, Лидия Кононова рассказывает о реставрации мешочка для дароносицы XIX века.