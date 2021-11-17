Публичные слушания проекта бюджета области на 2022 год прошли в вологодском ЗСО

В Законодательном собрании прошли публичные слушания проекта бюджета области на 2022 год и два плановых периода, - сообщает пресс – служба ЗСО.

Об основных параметрах бюджета рассказала и.о. начальника департамента финансов Татьяна Голыгина. По ее словам, в следующем году доходы составят 106,6 млрд. рублей. Причем, пока не учтены дополнительные средства, которые будут распределены при принятии федерального бюджета во втором чтении, расходы - 107,9 млрд. рублей. Дефицит сформирован на уровне 1,3 млрд. рублей, и он полностью обеспечен остатками средств прошлого года.

«В 2022 году на решение социально значимых вопросов будет направлен 61% от общего объема расходов. При формировании проекта были учтены также расходы на индексацию фондов оплаты труда работников государственных муниципальных учреждений с 1 сентября этого года, - отметила Татьяна Голыгина. – На поддержку отраслей национальной экономики будет направлено 25,7 миллиарда рублей, это 24% от объема расходов. Что касается основных государственных программ, то на развитие образования в 2022 году запланировано 21,3 миллиарда рублей, на развитие здравоохранения за счет собственных средств областного бюджета будет направлено 15 миллиардов, что выше уровня этого года на 1,1 миллиарда. На госпрограмму «Социальная поддержка граждан» запланировано 21,5 миллиардов рублей, сфера культуры получит 2,2 миллиарда, агропромышленный комплекс получит 3,4 миллиарда рублей».

Как подчеркнул председатель регионального ЗСО Андрей Луценко, трехлетний бюджет является не просто рекордным и сбалансированным, в проекте бюджета учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта «Градсоветы: общее дело», на форумах и круглых столах «Единой России», и которые вошли в народную программу партии.

«В общей сложности на реализацию народных инициатив во всех районах и городских округах области за три года будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. Профинансируем свыше девяти тысяч предложений граждан, - рассказал Андрей Луценко. – В частности, средства пойдут на строительство и ремонт дорог, школ, учреждений культуры и здравоохранения, на укрепление их материально-технической базы. Так, Вологда и Череповец получат средства на строительство школ. В области будут профинансированы мероприятия по борьбе с борщевиком, строительству ФОКОТов, установке новых уличных светильников, приобретению пожарной техники. Это именно те вопросы, которые, по мнению вологжан, необходимо решать в первую очередь».

Председатель Общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев отметил, что в бюджете создана «подушка безопасности» на предстоящие годы, сохранены все социальные гарантии, имеются серьезные планы по развитию региона. Также, по его словам, в проекте запланирована поддержка некоммерческих организаций, вовлечение НКО в реализацию общественно значимых проектов, предоставление социальных услуг. При этом, по его мнению, есть задачи, на которые исполнительной и законодательной власти необходимо обратить особое внимание.

«Мы настаиваем на том, чтобы были учтены расходы на погашение кредиторской задолженности госучреждений здравоохранения, образования – за коммунальные услуги, за выполненные госконтракты. Нужно учесть рациональное и эффективное расходование средств. Все это отражено в наших предложениях, которые будут переданы в правительство области и ЗСО», - отметил Вячеслав Приятелев.

Андрей Луценко отметил, что работа над проектом бюджета будет продолжена в постоянных комитетах ЗСО. 24 ноября бюджет будет рассмотрен в первом чтении, а в окончательной редакции – 8 декабря.