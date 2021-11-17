Скончалась учитель года Наталия Федоркова

В Вологде скончалась Наталия Владимировна Федоркова – учитель биологии, лауреат областного конкурса «Учитель года-2001», победитель двух финальных номинаций конкурса «Учитель года России - 2003».

Как сообщают близкие Наталии Владимировны, смерть наступила в ночь с 15 на 16 ноября. Причиной называют коронавирус.

Наталии Владимировне было 52 года. Она была любимым учителем многих вологжан.

– Мы не можем усадить ребенка и начать его воспитывать от этой минуты и до этой минуты, а потом перестали воспитывать, – говорила Натали Владимировна. – Мы воспитываем его в процессе обучения через материал наших уроков, через содержание уроков. И, мне кажется, используем это содержание маловато для выполнения воспитательных задач. Это кредо. Воспитывать и обучать одновременно, не разделяя эти понятия.