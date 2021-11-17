Череповецкие футболисты одержали первую победу в финальном турнире кубка России

17.11.2021 [Спорт]

Футболисты клуба «Череповец — СШОР Витязь» одержали победу в заключительном матче группового этапа финального турнира кубка России среди любительских команд 3 лиги.

Сначала у «желто-черных» Егор Кострюхин реализовал пенальти в первом тайме. Во второй половине игры отличился Ярослав Шкамарда.

Эта победа для «Череповца» стала первой на этом турнире после двух поражений подряд — от «СтавропольАгроСоюз» (1:3) и "ФШМ Москва" (0:2).

Несмотря на такой результат, ФК «Псков» вышел в полуфинал турнира, а череповчанам предстоит матч только за 7 место с барнаульским «Темпом» — командой, которая с нолем очков заняла 4 место в группе «А». Игра пройдет 18 ноября.

Итоговый турнир кубка России по футболу среди любительских команд 3 лиги проходят в Сочи с 11 по 22 ноября.

Тэги: Футбол, СШОР Витязь

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