В Соколе предприниматель получил штраф за нарушение безопасной эксплуатации аттракциона

В Соколе предприниматель оштрафован на 80 000 рублей за организацию аттракциона, не отвечающего требованиям безопасности.

Уголовное дело было возбуждено следственным комитетом после того, как в мае этого года 4-х летняя девочка получила на аттракционе травму руки.

Как было установлено следствием, сокольский предприниматель, являясь ответственным лицом, допустил ряд нарушений безопасной эксплуатации аттракциона. В частности, не вывесил правила для посетителей, не ограничил допуск детей разного возраста и веса, поручил оператору одновременно обслуживать несколько аттракционов.

«В дальнейшем предприниматель устранил выявленные нарушения, выплатил матери пострадавшей девочки денежную компенсацию и принес им свои извинения», — пояснили в областном управлении СК.

Суд признал его виновным по статье 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и оштрафовал на 80 000 рублей.

В отношении оператора аттракциона расследование уголовного дела продолжается.