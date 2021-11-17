В Соколе предприниматель получил штраф за нарушение безопасной эксплуатации аттракциона

17.11.2021 [Происшествия]

В Соколе предприниматель оштрафован на 80 000 рублей за организацию аттракциона, не отвечающего требованиям безопасности.

Уголовное дело было возбуждено следственным комитетом после того, как в мае этого года 4-х летняя девочка получила на аттракционе травму руки.

Как было установлено следствием, сокольский предприниматель, являясь ответственным лицом, допустил ряд нарушений безопасной эксплуатации аттракциона. В частности, не вывесил правила для посетителей, не ограничил допуск детей разного возраста и веса, поручил оператору одновременно обслуживать несколько аттракционов.

«В дальнейшем предприниматель устранил выявленные нарушения, выплатил матери пострадавшей девочки денежную компенсацию и принес им свои извинения», — пояснили в областном управлении СК.

Суд признал его виновным по статье 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и оштрафовал на 80 000 рублей.

В отношении оператора аттракциона расследование уголовного дела продолжается.  

 

Тэги: аттракционы, травма, ребенок

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