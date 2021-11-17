Уроженец Вологды Алексей Кошель назначен проректором Высшей школы экономики

17.11.2021 [Общество]

Уроженец Вологды Алексей Кошель назначен проректором ВШЭ. В Вышке он будет курировать юридические вопросы, закупки и кадры. Информация об этом появилась на сайте ВШЭ.

Алексей Кошель родился в 1989 году в Вологде, учился в городской школе №4. В 2012 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, в 2015 году — очную аспирантуру факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова.

С 2016 года Алексей Кошель занимал должность проректора Дальневосточного федерального университета, в июле 2021 года назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ.

Кстати, находясь на должности проректора ДФУ, Алексей Кошель попал в очень неприятную ситуацию. Как пишет «Новая газета», кандидатуру Кошеля рассматривали, как потенциального ректора после ухода в Высшую школы экономики прежнего ректора Никиты Анисимова. Однако оказалось, что Кошель ограничен в возможностях участия в деятельности юридических лиц и, соответственно, не имеет права подписи, а также не может издавать финансовые документы и обязательные приказы. Такое решение было принято Федеральной налоговой службой за то, что он не подавал отчетность на свою фирму и не заплатил за это штраф. Пикантности ситуации добавляет то, что Кошель является юристом, и ФНС за подобные нарушения ликвидировал даже две его компании. В самом университете это назвали досадной ошибкой, апеллируя к тому, что компания Кошеля даже переплатила налоги.

Алексей Кошель - кандидат политических наук, доцент. Автор более 50 научных работ по конституционному праву, международным отношениям, гуманитарной политике России за рубежом.

Тэги: проректор, назначение

ТОП НЕДЕЛИ

Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Синоптики обещают европейскую зиму
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
Вологодчина обновила рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Зима – не за горами. Как подготовить автомобиль к холодам?
Пенсионер из Харовского района пять лет пользовался купленными по объявлению в газете правами
В Вологодской области вновь более 400 заболевших коронавирусом за сутки
Реставратор из Кирилло-Белозерского музея выиграла конкурс фонда Владимира Потанина
Публичные слушания проекта бюджета области на 2022 год прошли в вологодском ЗСО
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

2223
0
16.11.2021 [БлогоVO]

В сентябре Н. Ю. Малкова проиграла выборы главы МО Югское. Она до сих пор исполняет обязанности главы района, но никто не может сказать, почему

531
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

489
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика