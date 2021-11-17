Уроженец Вологды Алексей Кошель назначен проректором Высшей школы экономики

Уроженец Вологды Алексей Кошель назначен проректором ВШЭ. В Вышке он будет курировать юридические вопросы, закупки и кадры. Информация об этом появилась на сайте ВШЭ.

Алексей Кошель родился в 1989 году в Вологде, учился в городской школе №4. В 2012 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, в 2015 году — очную аспирантуру факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова.

С 2016 года Алексей Кошель занимал должность проректора Дальневосточного федерального университета, в июле 2021 года назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ.

Кстати, находясь на должности проректора ДФУ, Алексей Кошель попал в очень неприятную ситуацию. Как пишет «Новая газета», кандидатуру Кошеля рассматривали, как потенциального ректора после ухода в Высшую школы экономики прежнего ректора Никиты Анисимова. Однако оказалось, что Кошель ограничен в возможностях участия в деятельности юридических лиц и, соответственно, не имеет права подписи, а также не может издавать финансовые документы и обязательные приказы. Такое решение было принято Федеральной налоговой службой за то, что он не подавал отчетность на свою фирму и не заплатил за это штраф. Пикантности ситуации добавляет то, что Кошель является юристом, и ФНС за подобные нарушения ликвидировал даже две его компании. В самом университете это назвали досадной ошибкой, апеллируя к тому, что компания Кошеля даже переплатила налоги.

Алексей Кошель - кандидат политических наук, доцент. Автор более 50 научных работ по конституционному праву, международным отношениям, гуманитарной политике России за рубежом.