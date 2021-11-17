Директор Череповецкого фанерного комбината объяснил, зачем они сделали депутатом Михаила Ананьина

Генеральный директор группы компаний «ЧФМК» Илья Коротков рассказал сайту «СамолетЪ», зачем им в Законодательном собрании Вологодской области потребовался «свой» депутат. На последних выборах компании удалось провести в ЗСО своего кандидата — помощника гендиректора компании Михаила Ананьина.

«Здесь все достаточно просто. Интересы отрасли должны быть представлены в Законодательном собрании Вологодской области, да и собственно в Госдуме тоже. У нас там кандидат господин Канаев. Это тоже представитель Вологодской области и Череповца, который находится в думе и как раз в профильном для нас комитете по природопользованию и лесоустройству. Да для нас, да и для любой лесной компании в отрасли это важно, чтобы наши интересы были представлены во всех органах власти. Тем более в законотворчестве. Потому что от того, что они там наваяют зависит наша деятельность будущая» — заявил Илья Коротков.

Бизнесмен, оценивая итоги выборов, пояснил «Самолету», что руководящая партия себя во много дискредитировала и общество от нее устало, но системной оппозиции у нас в стране нет. Поэтому люди в итоге голосуют за человека, даже если за ним стоит «Единая Россия». По его мнению это неплохо.

«По крайней мере это системная партия, по пути которой что-то можно изменить», — говорит Коротков.

Он поясняет, что в партия есть структура, двигаясь по которой можно повлиять на решения. Оппозиции в этой структуре нет, поэтому она не может ни на что повлиять.

Несмотря на то, что Михаил Ананьин пошел, по мнению Короткова в депутаты, чтобы представлять интересы бизнеса, в предвыборной кампании он об этом не заявлял. Михаил Ананьин обращал внимание на обычных людей. Ездил по селам, деревням, домам ветеранов, навещал пожилых жителей, создавая впечатление человека, который заинтересован в жизни простых людей.