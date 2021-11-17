В Череповце пенсионера наказали за распространение незаконных агитматериалов во время предвыборной гонки

В Череповце привлекли к административной ответственности 63-летнего Анатолия Ясина, за то, что он распространял незаконные агитационные материалы во время предвыборной компании. Мужчина напечатал газету, где была опубликована нелицеприятная информация о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Вологодской области от КПРФ.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 15 в городе Череповце в ходе судебного заседания выяснил, что утром 20 августа 2021 года Анатолий Ясин изготовил газету «На самом деле». Затем организовал ее распространение на территории Череповца. На седьмой странице печатного информационно-аналитического издания оказалась публикация с признаками агитации. Это нарушает ч. 6 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Статья называется «Отпетые мошенники» — в Череповце».

С заявлением о проведении проверки и привлечении к ответственности Ясина, который незаконно изготовил и распространял печатное СМИ «На самом деле», содержащее незаконную предвыборную агитацию, обратился Алексей Кощеев.

В судебном заседании Ясин согласился, что распространял газету, пояснив, что не является ни депутатом, ни кандидатом в депутаты, ни членом какой-либо политической партии. Мужчина сказал, что просто выражал свою позицию. Пенсионер уверял суд, что заказал и оплатил в издательском доме газету «На самом деле» сам. Ее тираж в количестве в 32 500 экземпляров мужчина распространил по почтовым ящикам города сам и с помощью других людей. Содержание этой газеты составляли статьи из других СМИ и Интернета. По мнению Ясина, признаков агитации в газете не имеется. Откуда у пенсионера деньги на печать газеты, он не пояснил.

«Из письма руководителя рабочей группы Избирательной комиссии Вологодской области от 10.09.2021 г. следует, что предоставленный материал, размещенный на стр. 7 ИАИ «На самом деле», имеет признаки агитации. В качестве агитационного материала ИАИ «На самом деле» в избирательную комиссию г. Череповца не предоставлялось», — комментируют ситуацию в пресс-службе судов.

Мировой судья назначил Ясину административный штраф в размере 5000 рублей.

Подобные газеты-однодневки часто появляются во время предвыборных кампаний. Их относят к черному пиару.

«В основном черный пиар применяют против сильных оппонентов, если есть вероятность, что их выберут. Например, на рейтинге кандидата может негативно сказаться судимость, даже если она была в глубокой молодости. Если это сработает, высокий рейтинг и высокая узнаваемость могут перерасти в антирейтинг. Порочащие факторы тоже нужно подбирать, исходя из контекста: например, в российской культуре наличие любовницы не будет выглядеть как какой-то нонсенс или нарушение семейных скреп», — пишет политтехнолог член Российской ассоциации политических консультантов Юлия Мелешкина.

Обычно такие газеты заказывают оппоненты, оплачивая их из своих собственных средств, так как подобный черный пиар запрещен законом.