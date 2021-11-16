СПЧ и Союз журналистов предлагают смягчить закон об иноагентах

Союз журналистов России (СЖР) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) передали в Госдуму поправки к закону об иноагентах. По словам ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова, главная инициатива — признавать кого-либо иноагентом только после предупреждения и периода на устранение предпосылок. Кроме того, предлагается выносить статус иноагента через суд, а не «в тиши кабинетов». За неуказание статуса СМИ-иноагента при его цитировании СПЧ и СЖР также предлагают штрафовать не сразу, а после предупреждения и с возможностью устранения недочета.

«Главное, что нужно сначала выносить предупреждение и давать время на устранение недостатка, а потом уже принимать какие-то меры, — пояснил Точенов «РИА Новости». - Чтобы не утром проснулся и узнал, что ты иноагент, и подавай в суд. Либо надо, чтобы объявляли иноагентами через суд, публично и гласно, а не в тиши кабинетов. В любом случае, нужно выносить сначала предупреждение, как по всем основным нарушениям и делается в разных сферах жизни. Предупредили, дали возможность устранить недостаток и после этого, если не устранили в срок, — пожалуйста, получите. Должно быть разумно все расписано».

Ответственный секретарь СПЧ добавил, что поправки затрагивают и наказание за неуказание статуса цитируемого СМИ-иноагента.