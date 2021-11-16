Выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян откроется в Вологде 19 ноября

Выставка керамики «Дом, в котором…» вологодских мастеров Анастасии и Сергея Нуриджанян откроется в Доме Корбакова в Вологде 19 ноября.

– На выставке представлены разные направления по созданию керамических изделий. Анастасия, овладев искусством ручной лепки, создает из глины оконные резные наличники; объемные домики, сохранившиеся в старой застройке Вологды, настенные панно с домиками и резными палисадами. Сергей работает в более традиционной манере, используя для создания своих изделий гончарный круг. Его изделия – это кринки, кувшины, горшки, вазы – все то, что «живет» в любом доме и играет важную роль в быту человека, – говорится в анонсе выставки.

Торжественное открытие состоится 19 ноября в 18:00 по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Посетить выставку можно будет до 6 февраля с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

