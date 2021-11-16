Почти 16 километров дорог отремонтировано в Вологде в 2022 году

16.11.2021 [Общество]

В Вологде начинается подготовка к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. На выполнение этих работ уже заключены контракты.

В 2021 году благодаря нацпроекту в Вологде отремонтированы 22 участка улично-дорожной сети общей протяженностью 16,6 км. Это отрезки улиц Горького, Октябрьской, Псковской, Преминина, Клубова, Дальней, Новгородской, Воровского, Комсомольской, Лечебной, Южакова, Галкинской, Лермонтова, Ловенецкого, Некрасова, два участка улицы Студенческой в селе Молочное, два участка улицы Панкратова. В работе остается участок улицы Ананьинской от дома №13 до улицы Екимцевская, 2, который входит в программу БКД-2022, но у городских властей появилась возможность сделать его раньше.

«Планировалось обновить 12 участков улиц протяженностью более 14 км. Стоимость контрактов превысила 480 млн рублей из бюджетов всех уровней. Из них 3 объекта мы сделали в 2021 году, заменив ими один из участков улицы Галкинской, где «Почта России» не успела вовремя заменить принадлежащие ей ветхие теплосети. Заключение контрактов с опережением позволяет заранее планировать все подготовительные работы: и закупку подрядчиком необходимого оборудования, и предварительную замену сетей. К началу сезона дорожных работ мы имеем возможность приступить к ремонтам», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Таким образом, по нацпроекту БКД в 2022 году будут отремонтированы следующие участки улично-дорожной сети:

1. ул. Мира на участке от ул. Мира, 2 до ул. Мира, 9 (с. Молочное);

2. ул. Костромская на участке от ул. Ленинградская, 91 до ул. Костромская, 9;

3. ул. Турундаевская на участке от Советский пр., 127а до ул. Турундаевская, 128а;

4. ул. Щетинина на участке от ул. Ленинградская, 144 до ул. Преображенского, 49а;

5. ул. Ярославская на участке от ул. Ярославская, 2 до ул. Ярославской, 11а.

6. ул. Новгородская на участке от ул. Новгородская, 2 до ул. Новгородская, 4в.

7. ул. Левичева на участке от ул. Ветошкина, 109 до ул. Левичева, 13;

8. Осановский проезд на участке от ул. Ловенецкого, 17 до ул. Конева;

9. Старо-Кирилловское шоссе на участке от Ватланово, 2б до ул. Ананьинская, 10.

Также в 2022 году планируется обновить участок улицы Галкинской от улицы Чехова, 22 до улицы Галкинской, 107, от ремонта которого пришлось отказаться в этом сезоне. На этот объект будет заключен дополнительный контракт, - сообщает пресс – служба администрации города.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта идет на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Еще одним большим направлением в 2022 году станет строительство улицы Поэта Романова, которая является частью Малого транспортного кольца и реализуется в 4 этапа.

 

Тэги: администрация Вологды, ремонт дорог

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