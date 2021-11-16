Лекция «Самое интересное о Вологодских зубрах» состоится 19 ноября

Лекция «Самое интересное о Вологодских зубрах» состоится в Вологодском музее-заповеднике 19 ноября. Прочтёт её Игорь Гусаров, кандидат биологических наук, заведующий отделом кормов и кормления животных «Вологодского научного центра Российской академии наук».

Игорь Владимирович занимается зубрами около 30 лет. Он является экспертом рабочей группы по сохранению европейского зубра в РФ при Министерстве природы России, экспертом Международного союза охраны природы по зубрам и бизонам, членом географического общества России.

– Посетив лекцию вы узнаете, как зубры попали в Вологодскую область и чем отличаются вологодские зубры от сородичей из других регионов, где их можно встретить и чем они питаются, а также множество других интересных фактов, – говорится в анонсе мероприятия.

Публичные лекции по краеведению Вологодский государственный музей-заповедник проводит в рамках Года науки и технологий. В музее выступают учёные, которые занимаются изучением природы Вологодской области, решают вопросы сохранения биоразнообразия в регионе.

Начало лекции 19 ноября в 15:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение (12+).