Лекция «Самое интересное о Вологодских зубрах» состоится 19 ноября

16.11.2021 [Культура]

Лекция «Самое интересное о Вологодских зубрах» состоится в Вологодском музее-заповеднике 19 ноября. Прочтёт её Игорь Гусаров, кандидат биологических наук, заведующий отделом кормов и кормления животных «Вологодского научного центра Российской академии наук».

Игорь Владимирович занимается зубрами около 30 лет. Он является экспертом рабочей группы по сохранению европейского зубра в РФ при Министерстве природы России, экспертом Международного союза охраны природы по зубрам и бизонам, членом географического общества России.

– Посетив лекцию вы узнаете, как зубры попали в Вологодскую область и чем отличаются вологодские зубры от сородичей из других регионов, где их можно встретить и чем они питаются, а также множество других интересных фактов, – говорится в анонсе мероприятия.

Публичные лекции по краеведению Вологодский государственный музей-заповедник проводит в рамках Года науки и технологий. В музее выступают учёные, которые занимаются изучением природы Вологодской области, решают вопросы сохранения биоразнообразия в регионе. 

Начало лекции 19 ноября в 15:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение (12+).

Тэги: лекция, зубры, ученые, Вологодский музей-заповедник

ТОП НЕДЕЛИ

Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Синоптики обещают европейскую зиму
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого

Похожие новости

Лекция московского палеонтолога Дмитрия Пащенко пройдёт в Вологде 30 октября

Он расскажет, как древние птицы превратили передние конечности в крылья 

620
0

Серию вебинаров о психическом здоровье проведут специалисты Вологодской психиатрической больницы

Подключиться к просмотру вебинаров смогут бесплатно все желающие

571
0

Лекцию «Деревянное зодчество Вологды» прочтёт Елена Смиренникова 6 сентября

Вход свободный. В рамках мероприятия пройдут два мастер-класса по деревянной резьбе

623
0

Лекцию о происхождении человека прочтёт в Вологде Станислав Дробышевский

Вход свободный, но количество мест ограничено

831
0

Лекцию о сквернословии прочтут в Вологде 21 мая

Вход свободный. Возрастных ограничений нет

949
0

Лекцию «Как боролись с эпидемиями в Вологодской губернии» прочтут онлайн 14 апреля

Прочтёт лекцию Дмитрий Мухин, заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Семенково». Начало лекции в 14:14

870
0

Лекция о Вологде Юрского периода пройдёт в областном музее-заповеднике 7 февраля

Вход на мероприятие свободный

1433
1

Галерею старинных фотографий представят в Вологде на лекции в Доме купца Самарина

Мероприятие посвящено работам Ксенофонта Баранеева, владельца вологодского фотоателье в XIX веке

1214
0

В Вологде пройдет лекция о творчестве Игоря Северянина

Занятие состоится 20 ноября в областной библиотеке

712
0

В областной библиотеке в Вологде пройдет лекция о сквернословии

Ее проведет профессор кафедры русского языка ВоГУ Елена Ильина

768
0

В Вологде пройдет лекция, посвященная коллекции икон музея-квартиры Василия Белова

Сейчас в музее находятся 13 икон, не считая современные печатные образы

1148
0

Лекция об истории железнодорожного вокзала в Вологде пройдет в областной библиотеке 1 августа

Ее проведет пресс-секретарь Вологодского региона СЖД Лилия Сенченко

2426
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян откроется в Вологде 19 ноября
Почти 16 километров дорог отремонтировано в Вологде в 2022 году
Лекция «Самое интересное о Вологодских зубрах» состоится 19 ноября
СПЧ и Союз журналистов предлагают смягчить закон об иноагентах
В Москве осудили виновницу ДТП, в котором погибли дети из Череповецкого района
Пьяный водитель катался по Череповцу на «Порш Кайен»
Температурный фон в Вологодской области превысит климатическую норму
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

1801
0
16.11.2021 [БлогоVO]

В сентябре Н. Ю. Малкова проиграла выборы главы МО Югское. Она до сих пор исполняет обязанности главы района, но никто не может сказать, почему

175
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

218
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика