Температурный фон в Вологодской области превысит климатическую норму

В ближайшие дни, как прогнозируют синоптики, в Вологодской области немного потеплеет. Днем на большей территории региона показания термометров вновь станут положительными.
В среду, 17 ноября, в регионе временами будет идти слабый снег, в западных районах среднесуточные температуры сохранятся около нулевых значений, в восточных районах по прежнему будет немного холоднее.
В четверг, 18 ноября, Вологодчина окажется под влиянием очередного североатлантического циклона, влияние которого сохранится до конца недели, при этом температурный фон немного превысит норму.
«При прохождении атмосферных фронтов прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега, на западе временами в виде дождя», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.