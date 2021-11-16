Температурный фон в Вологодской области превысит климатическую норму

В ближайшие дни, как прогнозируют синоптики, в Вологодской области немного потеплеет. Днем на большей территории региона показания термометров вновь станут положительными.

В среду, 17 ноября, в регионе временами будет идти слабый снег, в западных районах среднесуточные температуры сохранятся около нулевых значений, в восточных районах по прежнему будет немного холоднее.

В четверг, 18 ноября, Вологодчина окажется под влиянием очередного североатлантического циклона, влияние которого сохранится до конца недели, при этом температурный фон немного превысит норму.